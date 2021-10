«Pour un Pacte culturel garant du pluralisme artistique»

Le Pacte culturel va avoir 50 ans, le professeur Jean-Gilles Lowies prône une refonte du mécanisme de pluralisme qui soit davantage artistique et esthétique.

Gouvernance culturelle, dépolitisation de la culture, protection des directions culturelles contre un possible arbitraire partisan : ce seront ce mardi quelques-uns des thèmes portés par le PTB, le CDH et Ecolo en commission culture du parlement de la FWB après les désignations contestées de nouveaux administrateurs politiques et la réponse qu’y a apporté ce week-end dans nos colonnes la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo).