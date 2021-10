Coronavirus: le prochain Comité de concertation avancé à ce mardi

Le prochain Comité de concertation aura lieu ce mardi 26 octobre et non vendredi 29 octobre. Les ministres fédéraux et des entités fédérées se réuniront par vidéoconférence à 16h30.

Si le port du masque et l’insistance sur le respect des gestes barrières font consensus, d’autres mesures plus fortes seront certainement soulevées.