Walibi affiche complet pour Halloween ce dimanche

Pour l’occasion, le parc d’attraction offre des activités « effrayantes et amusantes » pour les familles le weekend d’Halloween. Le dimanche est déjà sold-out, quelques places sont encore disponibles pour le samedi.

Les vis tueurs pourront tout de même profiter de la décoration pour « frissonner » jusqu’au 7 novembre avec quatre nocturnes les 1er, 4, 4 et 6 novembre prochain. Les réservations sont possible via le site internet.