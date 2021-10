Thibault Peyre, de l’Union à Malines: «Je ne garde aucune rancune»

Le 23 janvier 2019, après avoir sorti Anderlecht et Genk, l’Union se déplace à Malines, son concurrent direct d’alors en Division 1B, pour le premier de ses deux affrontements en demies. On joue la 46e minute lorsque Thibault Peyre se fait exclure. Quelques jours plus tard, à la surprise générale, le Français quitte l’Union, où il était arrivé un an et demi plus tôt en provenance de Mouscron. Un départ qui allait déchaîner les passions du côté saint-gillois, le joueur allant recevoir son lot de critiques. Car cette année-là, Malinois et Saint-Gillois étaient à couteaux tirés en championnat. Des incidents avaient déjà d’ailleurs eu lieu. On se rappelle notamment de la saga entre Abderrahmane Ramdane (le T2 de Luka Elsner) et Frederik Vanderbiest (le T2 de Malines). Le premier s’étant fait lourdement sanctionner pour avoir -semblerait-il- asséné un coup de poing au visage du second dans les couloirs du stade Marien.