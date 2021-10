Perquisitions visant l'entreprise de santé animale Zoetis en Belgique

La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l'UE, évoque dans un communiqué des perquisitions inopinées dans les locaux d'une entreprise pharmaceutique active dans la santé animale en Belgique, sans citer de nom. La Commission explique s'inquiéter d'une possible violation des règles de concurrence européennes interdisant tout abus de position dominante.

Zoetis a confirmé, via une porte-parole, qu'elle était l'entreprise visée et que des perquisitions avaient été menées sur ses sites de Louvain-la-Neuve et Zaventem. "Nous collaborons avec la Commission européenne", ajoute la porte-parole.