La taxe aéroport toujours en discussion

Le conclave budgétaire du gouvernement De Croo a introduit le principe d’une taxe sur les vols aériens les plus courts, les plus nocifs pour l’environnement. Surtout quand il existe une alternative ferroviaire. L’intitulé est toujours resté assez vague, pas le montant inscrit au futur budget : 30 millions d’euros en 2022, 40 en 2023 et 2024. Reste à faire se rencontrer l’intitulé et le montant. Le texte définitif sera inséré dans la loi-programme « fourre-tout » prévue mi-décembre. L’accord de principe peut intervenir avant, mais quand ?