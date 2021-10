Baromètre de la motivation: donnez votre avis sur le CST et le port du masque

Face à la hausse des contaminations en Belgique et la tenue d’un codeco qui pourrait déboucher sur de nouvelles mesures sanitaires, une nouvelle enquête universitaire (UGent, ULB et UCLouvain) est lancée pour sonder les citoyens. La nouvelle édition du baromètre de la motivation, réalisé en partenariat avec Le Soir et Sudpresse s’intéressera plus particulièrement au Covid Safe Ticket et sa perception par la population. « La situation actuelle est d’autant plus intéressante que les trois régions du pays connaissent des situations différentes, explique Olivier Luminet, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain. Déjà appliqué à Bruxelles, le CST le sera bientôt en Wallonie mais pas encore en Flandre. Nous trouvons intéressant d’interroger les citoyens sur le sentiment de sécurité ou non que procure cet outil selon la région où l’on se trouve, sur son intérêt et sur son impact sur le comportement des gens, notamment en ce qui concerne les gestes barrière. Est-on plus enclin à laisser tomber le masque dans un lieu demandant le CST ? » Outre les circonstances dans lesquelles on se sent prêt à porter le masque, les experts récolteront les avis sur la possibilité d’étendre le port du masque, sur la perception actuelle des risques d’être infecté, sur le télétravail et de son possible élargissement, sur la vaccination obligatoire et sur la perception des risques suivant que vous assistiez à un événement où le CST est requis ou non.

Tous ceux qui le souhaitent sont appelés à répondre au questionnaire via ce lien https ://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXkUQ9jcvydi4O9.