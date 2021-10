Grève chez Sagrex à Wanze

L'action a lieu à la suite du licenciement considéré comme "abusif" d'une employée avec cinq ans d'ancienneté. "Elle a été appelée par les ressources humaines vendredi dernier en début d'après-midi vers 14h. On l'a fait venir pour soi-disant lui parler d'un plan mobilité et puis elle a été licenciée directement". Il s'agit du deuxième licenciement sur le site en un mois.

A contrario, la précédente personne remerciée, un chauffeur de la carrière, avait été rappelé plusieurs fois à l'ordre par écrit et de manière verbale. "Il y a donc deux poids deux mesures", selon ce délégué qui dénonce aussi une forme de harcèlement de la part de la direction locale. "Il s'agit de pressions constantes, de petites remarques, on nous traite d'incapables, par exemple. Il y a une rupture de confiance entre la base et l'employeur local. Pour un oui ou un non, c'est un autre ouvrier qui peut être viré".

L'entreprise n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Le travail devrait reprendre mardi matin.