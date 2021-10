Energie: une alternative est proposée au projet Boucle du Hainaut

Le projet d’Elia « Boucle du Hainaut » consiste en la réalisation d’une autoroute énergétique, « chaînon manquant » dans le transport de l’électricité à travers la province. La potentielle nouvelle ligne à 380 kV serait établie sur un « corridor » de 84,8 kilomètres envisagé entre le poste à haute tension d’Avelgem et celui Courcelles, via 14 communes hainuyères. Toutes les communes concernées se sont opposées au passage de la ligne à très haute tension sur leur territoire.

Après un an de travail et d’études, le groupe Revolht a proposé lundi, lors d’une conférence de presse tenue à Lens, une alternative à la Boucle du Hainaut, ce projet de ligne à très haute tension de la société Elia. L’ASBL citoyenne avance, selon elle, une solution innovante et respectueuse de l’environnement et de la santé.

Pour Revolht, la Boucle du Hainaut, que l’ASBL considère conjointement avec le projet d’Elia « Ventilus » en Flandre, comporte, notamment, de nombreux risques sur le plan environnemental et sanitaire, provoqués par le champ magnétique de ligne aérienne. Elle nécessite par ailleurs, une révision du plan de secteur, première étape de son éventuelle réalisation.

À lire aussi La Boucle du Hainaut, un choix de société

Une alternative : le courant continu sous terre

Le groupe Revolht a remis un rapport circonstancié et assorti de propositions d’alternatives pour transporter l’énergie renouvelable offshore. « Le réseau belge doit certes évoluer en ce sens », a expliqué Revolht, soulignant que « tant au niveau européen, national et régional, les investissements en infrastructures publiques sont censés s’inscrire dans une politique durable et une vision à long terme ».

L’alternative de Revolht, dont le principe a été validé par une étude de l’UMons, porte sur la technologie choisie, le courant continu (DC) en enfouissement, contrairement au courant alternatif (AC) en aérien du projet d’Elia. La technologie peut être enterrée, par exemple, le long des autoroutes, des RAVEL, des chemins de halage. Elle viserait à oublier l’autoroute énergétique envisagée par Elia pour plutôt considérer différents points d’origine énergétique à relier en direct avec différents points d’arrivée. Et de citer comme exemples de points d’origine énergétique, les éoliennes de la Mer du Nord, la connexion avec le Danemark, ou avec l’Angleterre via le projet Nautilus, ou encore avec la France via Avelin, tandis que la centrale TGV de Seraing Lixhe, le poste de Courcelles, Mons et le zoning de Ghlin-Baudour ont été évoqués comme points d’arrivée.

Ces « possibilités de connexion DC pourront être validées et échelonnées dans le temps, en collant au mieux à la réalité des futurs projets de développement économique », fait valoir Revolht.

À lire aussi La transition énergétique bouscule les réseaux électriques

« En acceptant les projets Ventilus et Boucle du Hainaut d’Elia, le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux engageraient la Belgique et les régions dans une voie de développement unique qui, déjà aujourd’hui, est incohérente avec la stratégie européenne d’intégration d’un mixe de solutions pour la transition énergétique », estime le mouvement citoyen.