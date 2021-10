Plus de peur que de mal pour Thibaut Courtois: aucune blessure à signaler après le Clasico

Après un dégagement au pied, Courtois s’est effondré et s’est tenu le genou droit. L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a attendu avant d’effectuer son dernier remplacement, au cas où son gardien ne pouvait plus tenir sa place. « J’ai ressenti une douleur au moment de dégager », avait raconté Courtois au micro de Movistar Plus. « Je pouvais continuer, j’espère que ce n’est rien de grave ».

Ce lundi, on en sait plus sur la gravité de la blessure. Plus de peur que de mal visiblement. En effet, des scans ont été réalisés ce matin. D’après la Cope, l’une des principales stations de radio d’Espagne à couverture nationale, le keeper n’a rien de grave et aucune blessure n’est à signaler.