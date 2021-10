Jérémy De vriendt: «Ne pas encaisser plus de 4 buts»

Sa carrière professionnelle est derrière lui. Après des passages à Solières et Ciney, Jérémy De Vriendt (35 ans) diffuse son expérience à Onhaye depuis 2018. C’est aussi là-bas qu’il a établi son académie de gardiens, en même temps qu’à Huy, à Charleroi et au Sart-Tilman. « Avec une méthodologie qui évolue avec son temps et adaptée à tous les âges », explique le Namurois, champion avec le Standard en 2008, mais passé aussi par Charleroi. « C’est une autre similitude avec Guillaume Hubert. C’est quelqu’un de très gentil, cela se voit d’ailleurs dans son jeu. »