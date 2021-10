Onhaye: à jamais le premier?

La Coupe de Belgique a toujours fait rêver les « petits ». Et plus encore la Coupe de France, où les clubs de L1 entrent dès les 32es de finale, et peuvent s’y rencontrer. On a ainsi vu Calais (D4) atteindre la finale en 2000, Quevilly (D3) en 2012 et Les Herbiers (D3) en 2018. Chez nous, les surprises sont plus rares, notamment parce que, depuis 1992, les « grands » ne font plus leur entrée qu’en 16es de finale, où ils sont têtes de série…

Trois clubs wallons seulement : Ham, Anthisnes et Montegnée