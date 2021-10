Prix littéraires: une chasse aux trophées d’automne sous tension

La course annuelle aux prix littéraires de l’automne est lancée. C’est le 3 novembre que cette saison se conclura avec l’annonce, notamment, du prix Goncourt, qui attire l’essentiel de l’attention.

Pour qui tous ces lauriers ? La course annuelle aux prix littéraires de l’automne est lancée avec le Femina, qui ouvre une séquence dont le climax programmé aura lieu le 3 novembre prochain, avec l’annonce, le même jour du prix Goncourt et du prix Renaudot. C’est autour du premier que se concentre l’essentiel de l’attention, cette année encore, étant donné le prestige et la popularité dont jouit le Goncourt. Comme l’avait résumé Bernard Pivot en 2018 : « Une renommée immédiate s’emparera de l’écrivain » dont le nom sera prononcé par Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt.