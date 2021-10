Bourse de Bruxelles - Des marchés européens partagés et peu modifiés

AB InBev (48,53) était en hausse de 0,63 pc, KBC (80,58) et Ageas (42,24) s'appréciant de 0,27 et 0,33 pc.

Solvay (105,45) et Galapagos (44,06) valaient 0,91 et 0,44 pc de plus que vendredi, UCB (101,30) cédant par contre 0,44 pc.

Umicore (49,79) et Ackermans (149,20) étaient négatives de 0,82 et 0,53 pc alors que Melexis (96,50) avait viré de 1,10 pc à la hausse.

Proximus (17,30) et Telenet (33,40) perdaient 1,20 et 0,83 pc, Orange Belgium (19,40) et Bpost (7,70) reculant par ailleurs de 1,62 et 0,19 pc.

D'Ieteren (148,00) terminait 2,3 pc plus haut que vendredi alors que Bekaert (37,66) et Exmar (4,61) bondissaient de 3,1 et 5,5 pc.

Recticel (16,36) reperdait 1,4 pc, Agfa-Gevaert (3,75) reculant d'autant.

Nyxoah (21,05) ne rebondissait plus que de 6,3 pc tandis que Bone Therapeutics (1,43) regagnait 3,2 pc à l'inverse de MDxHealth (1,14) et Mithra (19,34) qui perdaient 3,8 et 2,8 pc.