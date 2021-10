Etude sur la jeunesse française: «Pour les jeunes, le vote est devenu vain»

Incroyablement désenchantée mais aussi résiliente et prête à réinventer l’engagement : c’est la jeunesse française telle qu’elle ressort d’une vaste enquête passionnante sur une génération « en sécession ».

C’est un livre passionnant. Dans La Fracture (éditions Les Arènes), le politologue Frédéric Dabi et le sociologue Stewart Chau décrivent une jeunesse qui ne croit plus en la politique. Une génération qui a traversé plusieurs crises avant d’être frappée par le covid. Et si, malgré tout, c’était d’elle que venait la surprise à la présidentielle ? Le directeur général de l’Ifop, Frédéric Dabi, s’en explique.

La jeunesse telle qu’elle ressort de votre étude apparaît terriblement désenchantée. Le désespoir a progressé de façon spectaculaire. En vingt ans, la mesure du niveau de bonheur a chuté de 27 points !