Soudan: entre l’armée et la rue, le mariage forcé tourne au coup d’Etat

Il y a deux ans, la rue soudanaise avait réussi une prouesse : faire tomber le dictateur Omar el-Béchir, après près de 30 ans de dictature militaire. Un vent d’espoir soufflait alors sur le pays. Ce lundi, le vent a tourné.

Le général Abdel Fattah Al-Burhane a mis des bâtons dans les roues de la transition démocratique, prenant la tête d’un coup d’Etat militaire. Le coup de filet a été large. Le Premier ministre, Abdallah Hamdok, et son épouse ont été arrêtés. Comme tous les membres de son gouvernement. Les préfets ont été démis de leurs fonctions. Le Conseil de souveraineté n’est plus : cette instance chargée de mettre en place des institutions démocratiques était gérée à la fois par des civils et par des militaires. Les derniers ont arrêté les premiers.