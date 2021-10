Flandre: le «royaume de la liberté» en plein doute

En Flandre, l’expression « rijk der vrijheid » (le « royaume de la liberté ») évoque ce Nirvana où plus aucune mesure restrictive de liberté ne sera d’application. Depuis la rentrée de septembre, les autorités politiques du Nord, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) en tête, poussent pour que leur Région se débarrasse de tout ce qui rappelle le covid, idéalement ravalé au rang de mauvais souvenir. Lors du dernier comité de concertation, ces efforts ont porté leurs fruits, puisque le gouvernement fédéral, sous la pression de la Flandre, a permis aux Régions qui le souhaitaient de supprimer l’obligation de port du masque, à quelques exceptions près, parmi lesquelles les transports en commun. La Flandre, contrairement à la Wallonie et à Bruxelles, a donc levé la mesure le 1er octobre et a parallèlement freiné toute tentative d’instaurer le Covid Safe Ticket, contrairement toujours aux Régions wallonne et bruxelloise.