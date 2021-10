SC charleroi: Ferraro, un 3e jeune Zèbre qui monte

Après Jackson Tchatchoua et Martin Wasinski, Fabio Ferraro a à son tour pu goûter aux joies du football professionnel, vendredi dernier à Seraing. S’il n’a rejoint le matricule 22 que tardivement lors de sa formation qui l’a vu passer par Mons, Tubize et Mouscron, le joueur de 19 ans est tout de même déjà le troisième jeune issu du centre de formation carolo qui a fait ses débuts pros depuis l’entame de la saison. « Fabio est un jeune en qui le club a fondé beaucoup d’espoir », pointe Samba Diawara, qui assure le lien entre le noyau U21 et celui des pros, même s’il refuse de tirer la couverture à lui dans l’évolution positive des jeunes au Sporting actuellement.