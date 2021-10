Ariël Jacobs se souvient de la victoire en Coupe de La Louvière: «J’ai conseillé à Allatta de me casser les jambes avant mon opération»

Les émotions se bousculeront et les dossiers les plus enfouis referont surface, mercredi, chez Ariël Jacobs. L’ancien entraîneur des Mauves et des Loups ne pourra rester insensible à ce 1/16e de finale de Coupe programmé au Tivoli. Double champion de Belgique avec Anderlecht (2010 et 2012) et vainqueur de la Coupe (2008), Jacobs restera à jamais comme le coach ayant offert à La Louvière le seul trophée de son histoire. C’était le 1er juin 2003 au Heysel. L’occasion était trop belle de préfacer l’affiche de ce milieu de semaine au Tivoli, en ravivant tous ces souvenirs et bien d’autres, en compagnie de l’un des meilleurs conteurs du milieu.

Ariël Jacobs, à quoi pensez-vous, lorsqu’on vous parle de La Louvière ?