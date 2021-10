Covid long: un premier pas vers une reconnaissance en Belgique

Extrême fatigue, perte de goût et d’odorat, baisse de concentration et de mémoire… : un patient sur sept souffrirait encore des symptômes du covid jusqu’à six mois après la déclaration du virus. Le KCE diffuse une série de recommandations afin de faire reconnaître la pathologie.

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a réalisé une large étude commanditée par la Ligue des usagers des services de santé (LUSS) auprès de 1.320 personnes atteintes de covid long afin d’en connaître le suivi et les besoins. Le covid long (nommé en anglais « post-COVID-19 » par l’OMS) peut se déclarer près de quatre semaines après l’apparition des symptômes du covid et peut persister plusieurs mois après la maladie. Si toutes les catégories d’âge sont concernées, on remarque une prédominance chez les 35-69 ans. Une pathologie que le KCE tente de faire reconnaître auprès de l’Inami et des politiques afin d’assurer un suivi – tant médical que financier – aux patients.