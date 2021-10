Les Pays-Bas craignent une montée des eaux encore pire que prévu

60 % des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations, y compris sa côte et les zones proches des fleuves.

« Les projections montrent une élévation du niveau de la mer plus importante qu’auparavant », a indiqué dans un rapport l’Institut météorologique néerlandais (KNMI), à quelques jours du début de la COP26 en Ecosse.

Le niveau de la mer pourrait augmenter bien plus que prévu au large des côtes néerlandaises, jusqu’à deux mètres vers 2100, a déclaré lundi l’Institut météorologique des Pays-Bas, pays vulnérable à la montée des eaux.

Avec environ un tiers du territoire sous le niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, mais également l’un des plus gros pollueurs par habitant en Europe.

« Si nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer au large des côtes néerlandaises pourrait monter de 1,2 mètre vers 2100 par rapport au début de ce siècle », et de 2 mètres si la fonte de la calotte glaciaire au pôle Sud s’accélère, a ajouté le KNMI.

L’institut avait précédemment conclu que l’élévation du niveau de la mer serait au maximum d’un mètre.

La barre des 2 mètres

Pour la première fois, la barre des 2 mètres n’est pas exclue des prévisions, a souligné l’Office des eaux des Pays-Bas, touchés comme l’Allemagne et la Belgique par des inondations en juillet.

« L’époque où nous pouvions contrôler l’eau, la terre et le sol à notre guise est révolue », a déclaré Rogier van de Sande, président de l’office, une autorité publique chargée de la gestion de l’eau.

« Des choix drastiques sont nécessaires dans l’aménagement du territoire des Pays-Bas » pour contenir les conséquences du changement climatique, qui doit être la priorité numéro un pour le gouvernement, a-t-il ajouté.

Avec ses barrages anti-tempêtes, innovations constantes et milliers de kilomètres de digues et dunes, les Pays-Bas se sont longtemps targués d’être le « delta le plus sûr du monde ».

Le rapport du KNMI se base sur le dernier rapport du Giec (août 2021) et ses propres recherches.

