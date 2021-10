La migration revient hanter le «partenariat» entre l’Europe et l’Afrique

Le survol des immensités stériles grandissantes du Sahara égyptien puis soudanais rappelle combien le continent est aux avant-postes des ravages du changement climatique. Et celui du Soudan, combien les coups d’Etat bouleversent la vie politique de tant de pays du continent.

Ces questions existentielles seront abordées à la réunion ministérielle entre l’Union européenne et l’Union africaine, mardi à Kigali, la capitale rwandaise. Six thèmes sont à l’agenda. Hormis la « transition verte et numérique » et la « paix, sécurité et gouvernance » : la riposte au covid, la résilience, la migration, l’éducation.