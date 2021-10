José Jeunechamps: «Le Standard a été si important que c’est un honneur de l’affronter»

Rebondir comme T1, c’est une grosse surprise ?

C’est surtout le hasard. Je n’ambitionne pas spécialement une carrière de T1. On verra ce que l’avenir me réserve. Dominique D’Onofrio m’a souvent dit que le football, c’est des moments, des instants. La saison dernière, je me suis retrouvé dans un super club, à l’Antwerp, où ça n’a duré que six mois, sans que ce ne soit de ma faute : Franky Vercauteren, qui m’y avait amené, n’a pas été reconduit et Lucien D’Onofrio est parti. À l’été dernier, j’ai commencé comme adjoint à Mouscron, mais cela ne s’est pas bien passé. C’est la première fois que j’ai une relation conflictuelle avec un coach à ce point-là. J’ai toujours dit les choses et donc des conflits, j’en ai déjà eu, mais toujours positifs, constructifs. Ici, je me suis rendu compte que j’énervais Enzo et je me suis donc effacé.