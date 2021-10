Eugène Onéguine brûlant de passion à l’Opéra royal de Wallonie

Inspiré par le roman homonyme de Pouchkine, Eugène Onéguine fut composé par Tchaïkovski entre juillet 1877 et janvier 1878, une période particulièrement féconde, où il est au sommet du romantisme et où il travaillait également sur sa Quatrième symphonie. Un opéra (ou plutôt « scènes lyriques ») qui met en scène les premiers émois amoureux de quatre jeunes gens, Onéguine, Tatiana, Lenski et Olga, dans une histoire entre amours contrariées, rivalité, nostalgie et occasions manquées. Et une œuvre baignée par une passion dévorante qui inonde la production proposée en cette fin octobre à l’Opéra royal de Wallonie-Liège et ses intervenants. D’un côté, un casting russophone de haut vol, spécialiste de ce formidable répertoire. De l’autre, une cheffe remarquable et une maison entière qui a fourni un travail de précision afin de servir au mieux l’œuvre de Tchaïkovski.