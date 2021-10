En 1940, l’occupant allemand transforme «Le Soir» en organe de propagande

On l’appelle « Le Soir volé ». Volé à ses propriétaires et à sa rédaction, le quotidien fut mis pendant quatre ans au service du IIIe Reich. Le « Faux Soir » restera dans l’histoire comme un prodigieux antidote à ce poison.

Nous sommes en 1940. Le 28 mai, l’armée belge capitule face aux troupes du IIIe Reich. L’occupant allemand fait alors rapidement main basse sur Le Soir. Il a compris l’intérêt qu’il peut y avoir à le transformer en organe de propagande. Le journal est finalement confisqué à ses propriétaires et sa rédaction initiale remplacée par une équipe de velléitaires au service de Berlin. Le 14 juin, lorsqu’il reparaît en librairie, Le Soir n’a plus rien du quotidien d’information indépendant né en 1887. Pendant quatre ans, c’est un Soir dit « volé » qui va diffuser une littérature mensongère, écrite à la gloire d’Adolf Hitler. Son tirage oscillera entre 200.000 et 300.000 exemplaires.