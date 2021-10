Le «Faux Soir» ou comment le rire défie la dictature

Ce mardi sort en librairie Le Faux Soir, roman graphique documenté par notre collègue Daniel Couvreur, scénarisé par Denis Lapière (Michel Vaillant, Tif et Tondu, Ludo…) et dessiné par Christian Durieux (Avel, Oscar, Les rêveurs du Louvre, Les Gens honnêtes…). La BD revisite l’une des pages les plus inattendues de la Seconde Guerre mondiale : la diffusion d’un faux Soir qui, en pastichant le Soir « emboché », permit à un groupe de résistants de ridiculiser l’occupant allemand et ses affidés. Sans tirer un coup de feu, avec le rire pour seule arme.

Le Soir « volé » et le « faux Soir ». Qui a fait quoi ?