Bruxelles: la chaussée d’Ixelles a dépassé la rue Neuve en nombre de visiteurs

C’est une artère rectiligne et plane. Il y a un Primark, un H&M, un Exki, un Zara, un Ici Paris XL. Et bien d’autres enseignes encore. C’est une artère où le piéton est (presque) roi. Rue Neuve ? Oui. Chaussée d’Ixelles ? Oui aussi. Et là s’arrête la comparaison, l’artère du centre toisant depuis toujours l’Ixelloise, de ses chiffres records de fréquentation ? C’était avant le covid ! Entre juin 2020 et l’été 2021, l’axe commerçant du haut de la Ville a systématiquement dépassé celle du bas, en termes de nombre de visiteurs par jour. Parfois nettement. Alors qu’avant la crise sanitaire, Hub (l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise) comptait, en moyenne quotidienne (calculée sur les comptages des années 2016 à 2019), 43.452 chalands rue Neuve pour 30.684 chaussée d’Ixelles.