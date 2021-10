European Open: un top 10 à Anvers pour fêter l’édition 2022

« C’est une belle récompense après une édition 2020 qui ne fut pas un cadeau à organiser en pleine pandémie et avec un protocole qui a changé 10.000 fois », souligne Dick Norman, le directeur du tournoi anversois. « On est presque revenu à la normalité, disons à 90 % comme avant, et c’est fantastique », poursuit Kristoff Puelinckx. « On a accueilli plus de 20.000 fans cette semaine, des chiffres qui se rapprochent de la belle édition 2019. On était pratiquement complet le week-end, mais l’Arena était aussi bien remplie, dès le mardi, lors d’un duel Andy Murray – Frances Tiafoe qui fait désormais partie de l’histoire du tournoi, avec sa durée exceptionnelle de 3h44 ! 4.000 personnes pratiquement chaque jour, c’est un plaisir de revoir le public en nombre. »

Un moment à ne pas rater pour les fans

Pour sa 6e édition, on sent effectivement que le tournoi d’Anvers fait désormais partie des grands moments de sport à ne pas rater par les fans belges. L’épreuve a bien encaissé 7 forfaits de taille, le jour avant le tirage au sort, mais elle est restée attractive jusqu’au bout, avec les épisodes Andy Murray, Zizou Bergs, Xavier Malisse, la découverte du talent de Jenson Brooksby, et cette finale du top, entre Sinner et Schwartzman, entre le 13e et le 14e joueur mondial ! « C’est la finale la plus forte qu’on ait jamais eue », reprend Dick Norman. « Chaque année, nous parvenons à accueillir des joueurs du top ou des stars en devenir, et désormais, le public suit aussi. »