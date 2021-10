Masques, télétravail… les mesures sur la table du Comité de concertation

Les principaux ministres du gouvernement fédéral n’ont pris aucune décision – cela relève de la compétence du Codeco –, mais l’équipe du Premier ministre Alexander De Croo souhaite principalement permettre la poursuite des activités dans des conditions les plus normales possible, à condition de faire preuve de la prudence nécessaire, a-t-on indiqué à bonne source.

Les discussions entre le fédéral et les entités fédérées au sein du Comité de concertation devraient porter sur l’élargissement de l’exigence du port du masque buccal en intérieur – et pas seulement dans les magasins – ainsi que l’application du Covid Safe Ticket (CST) et l’encouragement à la poursuite du télétravail là où c’est possible.

A Bruxelles ?

Selon nos informations, les Bruxellois souhaitent imposer le port du masque même dans les lieux où l’on demande le pass sanitaire. Seraient visés la culture et les grands événements, pas l’horeca et les sports.

En Wallonie ?

Côté wallon, on estime que les obligations actuelles de port du masque, et l’instauration du Covid Safe Ticket le premier novembre suffisent face à la recrudescence des chiffres.