La pénurie de profs aggravée par l’abandon des jeunes

Chaque année scolaire, le même refrain : la pénurie d’enseignants s’intensifie. Trouver un enseignant disponible fin octobre afin de remplacer un collègue relève de la mission impossible pour les directions et les pouvoirs organisateurs. « En début d’année, nous avons la chance de prendre le temps pour trouver la bonne personne, celle qui conviendra au cadre de l’école. Plus les années passent, plus la pénurie d’enseignants se marque tôt dans l’année scolaire », déplore Pierre-Michel Damay, directeur à Chapelle-lez-Herlaimont, dans la périphérie de Charleroi. « Dès le mois de novembre, voire d’octobre, nous arrivons en période de pénurie. On doit alors bricoler. Parfois en engageant des personnes qui n’ont pas le diplôme d’enseignant. »