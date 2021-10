Le décret «titres et fonctions» en bref

Instauré pour la première fois en 2016, le décret « titres et fonctions » organise la répartition des cours entre les enseignants. Les « titres » désignent les diplômes requis pour dispenser un cours. Quant aux « fonctions », elles font directement référence à l’emploi en tant que tel. Les titres comprennent : le diplôme, le titre pédagogique, d’éventuelles formations complémentaires et/ou expériences utiles. Il existe quatre catégories de titres : titres requis (diplômes qui correspondent le mieux à la charge de cours, titre pédagogique compris), titres suffisants (liste plus large correspondant à une fonction ou diplôme adéquat sans titre pédagogique), titres de pénurie (liste encore plus large offrant la possibilité de donner cours en cas de pénurie de titres requis ou suffisants), et titres de pénurie non listés (titulaire d’un diplôme absent des listes précédentes pour donner cours en cas de pénurie sévère).