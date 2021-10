Coupe Davis: la phase finale avec Djokovic et Medvedev, mais sans Zverev ni Nadal

Novak Djokovic, avec la Serbie, et Daniil Medvedev, avec la Russie, s’annoncent comme les têtes d’affiche de la phase finale de la Coupe Davis, organisée du 25 novembre au 5 décembre entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), selon les sélections nationales annoncées lundi.

Alexander Zverev, sacré champion olympique à Tokyo cet été et demi-finaliste de l’US Open dans la foulée, n’y participera pas, comme en 2019, lors de la première édition de la formule revisitée de l’épreuve par équipes plus que centenaire. Rafael Nadal, qui a écourté sa saison dès août, la faute à son pied gauche douloureux, non plus.