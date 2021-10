La stratégie (post-)nucléaire exige autre chose qu’un débat malsain

Il y a de quoi être extrêmement préoccupé par la manière dont le dossier nucléaire est en train d’être géré. On devrait même écrire d’être « explosé ». Là où il faudrait du calme, de la rationalité, des échanges de savoirs pour faire atterrir ce dossier avec un maximum de cohérence et de pédagogie auprès des citoyens, on a droit à la contestation de la science, des coûts, des experts et aux procès en privation de libertés. La confusion règne avec, à chaque sortie d’un rapport ou d’une position quelconque, les applaudissements politiques sans nuance des « pros » qui s’opposent aux anathèmes sans limite des « contres », chaque camp taxant l’autre d’incompétence ou l’accusant d’avoir un agenda caché. Cela ne vous rappelle rien ? Oui, oui, on dirait le covid et les débats politiques sur le port du masque, la vaccination ou le CST.