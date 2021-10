Antonio Conte toujours plus proche de Manchester United, selon plusieurs journalistes de Sky Sports

Depuis la débâcle mancunienne face à Liverpool ce dimanche (0-5), les observateurs décomptent les jours de Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Red Devils. Deux journalistes de grande renommée vont un cran plus loin et annoncent l’arrivée imminente d’Antonio Conte sur le banc de Manchester.

« Il n’y a aucun doute sur la décision d’Antonio Conte, et ce depuis des jours », voici les premiers mots du tweet qui ne va pas laisser les fans de Manchester United de marbre. Il est signé Fabrizio Romano, un journaliste de Sky Sports, spécialiste des mercatos de foot. L’Italien affirme que Conte « veut le poste » de T1, et qu’il « serait prêt à l’accepter. » Dès lors, qu’attend-on ? Une propositition officielle du club anglais ! Toujours selon Romano, celle-ci pourrait s’inviter à table dès ce soir.

Et comme toute saga qui se respecte, il ne se passe pas cinq heures sans que de nouvelles informations - ou rumeurs - ne voient le jour : le même Pedulla va un cran plus loin désormais et affirme que Conte aurait donné son accord pour rejoindre CR7 et cie, reprécisant que Manchester United n’a pas (encore) arrêté sa décision de licencier Solskjaer.