Pierre-Yves Jeholet sur le Codeco: «Il y a une volonté d’aller vite parce que les indicateurs sanitaires se détériorent»

Le Codeco a été avancé de plusieurs jours. Une volonté d’être plus rapides ? Selon le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, « Il y a une volonté d’aller vite parce que les indicateurs sanitaires se détériorent. Le nombre de personnes en soins intensifs est l’élément le plus important à prendre en compte, même si on a encore un peu de la marge ».

« Il ne faut pas paniquer aujourd’hui. » Selon Pierres-Yves Jeholet, s’ils comptent remettre certaines mesures en place, c’est surtout pour faire preuve de vigilance et de prudence.

Quelles mesures ?

Il évoque la date du 29 octobre pour une prochaine entrée en vigueur de certaines mesures. « Ces mesures prises en urgence sont d’abord là pour rappeler qu’on ne va pas fermer. Il n’est pas question de prendre de mesures de restrictions d’activités aujourd’hui. » Il ajoute qu’il n’est pas question à ce stage de prolonger les congés de Toussaint, même de deux jours : « On l’avait fait l’année dernière, et cela n’avait pas du tout porté ses fruits. » Il ne privilégie pas non plus l’enseignement hybride, au contraire.

Masques en classe ?

A priori, selon le ministre-président, ce n’est pas une décision qui sera prise par le Codeco aujourd’hui. « On ne va pas imposer le masque en Wallonie dans le secondaire ce soir. » Il y aura un débat sur ce sujet. En Flandre le masque n’était plus obligatoire dans certains lieux, comme les magasins. Le Covid Safe Ticket n’est pas non plus d’application : « On ne l’imposera probablement pas, mais on essaiera de convaincre la Flandre. » Pierre-Yves Jeholet ne se dit pas « fan » du CST, mais selon lui « C’est un mal nécessaire pour que certains secteurs puissent rester ouverts ».

Lorsque le pass sanitaire est d’application, le port du masque n’est pas obligatoire. Cela pourrait changer si une commune voulait l’imposer par exemple, en plus du CST. Les mesures en vigueur pour un événement seraient en fonction de l’organisateur.

Arrêter de stigmatiser

Il ne faut ni stigmatiser les jeunes, ni les enfants, ni les Wallons. « Le virus circule partout. Certains pointent un peu facilement les écoles du doigt. » Les enfants, même s’ils sont infectés, ne développent pas la maladie.