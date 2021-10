Comité de concertation: quelles sont les mesures envisagées?

Un comité de concertation rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les représentants des entités fédérées se tiendra ce mardi après-midi, vers 16h30, pour examiner la situation sanitaire et « décider des mesures nécessaires » pour faire face à une recrudescence de la pandémie liée au coronavirus. La réunion, qui aura lieu en virtuel, sera suivie d’une conférence de presse.

Côté wallon, on estime que les obligations actuelles de port du masque, et l’instauration du Covid Safe Ticket le premier novembre suffisent face à la recrudescence des chiffres.

Selon nos informations, les Bruxellois souhaitent imposer le port du masque même dans les lieux où l’on demande le pass sanitaire. Seraient visés la culture et les grands événements, pas l’horeca et les sports.

Les derniers chiffres, publiés samedi par l’institut de santé publique Sciensano, indiquent un franchissement du seuil de 250 patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins intensifs et plus de 100 admissions quotidiennes en hôpital. La barre des 4.000 contaminations quotidiennes a également été franchie, en dépit d’un taux de vaccination partielle de la population de 75 %. Plus de 8,5 millions de Belges ont en outre été entièrement vaccinés.

En radio ce mardi matin, Pierre-Yves Jeholet évoquait la date du 29 octobre pour une prochaine entrée en vigueur de certaines mesures. « Ces mesures prises en urgence sont d’abord là pour rappeler qu’on ne va pas fermer. Il n’est pas question de prendre de mesures de restrictions d’activités aujourd’hui. » Il ajoute qu’il n’est pas question à ce stage de prolonger les congés de Toussaint, même de deux jours : « On l’avait fait l’année dernière, et cela n’avait pas du tout porté ses fruits. » Il ne privilégie pas non plus l’enseignement hybride, au contraire.