Marghem tacle le rapport du CSS sur le nucléaire: «La conclusion est purement idéologique»

Confiance aux experts ?

« A partir du moment où les experts font de la politique, le politique doit rester prudent. Le politique est là pour faire son choix et non pas pour reprendre les conclusions de rapports scientifiques multiples et divers qu’il a à consulter. » Marie-Christine Marghem évoque une manipulation politique. « C’est extraordinaire que ce rapport tombe quelques jours avant la COP26, où l’on va aller expliquer tout ce que la Belgique veut faire pour réduire les émissions de CO2 ». La manipulation vient « d’initiatives à l’intérieur de ce pôle d’experts qui sont orientés idéologiquement, on le voit dans leurs conclusions. Ou alors ce rapport a été commandé par des gens qui veulent faire grandir l’idée qu’il faut cesser de produire de l’électricité avec le nucléaire dans notre pays. Ce qui va nous mettre dans un problème d’approvisionnement, de factures d’électricité – parce que le gaz coûte cher – et dans un problème relatif au CO2 ». Elle souhaite entendre les auteurs de ce rapport à la Chambre.