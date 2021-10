Vaste opération antidrogue à Bruxelles: une centaine de perquisitions

Selon Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, il s’agit de la plus grosse opération antidrogue depuis Sky ECC. « On vise le trafic de cocaïne. Il n’est pas forcément question de saisir de grosses quantités de drogues mais de mettre à mal une bande de narcotrafiquants active dans le commerce de cocaïne international », précise-t-il, avant d’ajouter qu’il s’agit d’une « bande extrêmement violente », notamment impliquée dans des meurtres.

Une vaste opération contre les drogues a eu lieu ce mardi matin à Bruxelles. Plus d’un millier de policiers fédéraux ont mené des perquisitions dans plusieurs endroits, principalement à Bruxelles, a confirmé le parquet fédéral. Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont également perquisitionné des adresses en Flandre et en Wallonie. Selon nos informations, cette action vise une bande albanaise avec des connexions en Colombie. Environ 130 perquisitions ont été lancées aux alentours de 5h du matin.

Cette opération a fait l’objet d’une préparation depuis plusieurs mois dans la plus grande discrétion et a pu être menée grâce au décryptage de messages échangés par les criminels. « Le dossier a été ouvert après le démantèlement de ‘EncroChat’ et a été enrichi par le dossier Sky ECC », ajoute encore le parquet.

Le parquet fédéral doit tenir une conférence de presse vers 16h30.

Plusieurs opérations antidrogue ces derniers jours

La police judiciaire fédérale d’Anvers a interpellé 10 personnes lors de 13 perquisitions à domicile dans le cadre d’une enquête liée à la drogue ce lundi, rapporte le parquet d’Anvers. L’enquête tourne autour de deux «familles de la drogue», mais parmi les suspects figurent également six personnes qui travaillent ou ont travaillé pour une autorité portuaire. L’enquête en question est en cours depuis début 2020, après de possibles attentats à la grenade à Anvers et dans ses environs. Un membre d’une organisation criminelle liée à la drogue a été menacé, vraisemblablement en raison de son implication présumée dans le trafic international de drogue. L’enquête a alors conduit à deux «familles de la drogue», qui étaient peut-être dirigées depuis Dubaï. L’organisation criminelle visée par la police et la justice aurait été impliquée dans l’importation d’au moins 1,3 tonne de cocaïne à Anvers. Le gang aurait utilisé la fraude au code PIN pour faire récupérer la cocaïne dans le port et la revendre ensuite.