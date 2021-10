Le cadeau de l’architecte Renzo Piano aux mamans incarcérées à Rebibbia, près de Rome

Il s’agit d’une petite maison qui a tout d’une petite maison. Tout comme la prison a tout d’une prison. » Et elle s’appelle « Mama », ajoute Renzo Piano. Ici, Mama est un acronyme, mais c’est aussi le mot de l’amour, car si l’on en croit les dictionnaires, « ma » est la première syllabe prononcée par les nouveau-nés qui, chassant on ne sait quel son ou quelle ombre, la répètent et l’allongent, la déforment et la dédoublent, pour finalement prononcer le tant attendu « mamma ». Quel autre nom pouvait-on donner à cette petite maison en bois orange posée sur la pelouse de la prison pour femmes de Rebibbia, près de Rome ?