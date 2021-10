Bruxelles: un rapport confirme l’impact positif de la zone basses émissions sur la qualité de l’air

L’existence d’une zone basses émissions (LEZ) sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale -depuis janvier 2018- a réduit la pollution liée au transport et contribue à améliorer la qualité de l’air, indique Bruxelles-Environnement mardi en communiquant les résultats de son monitoring 2020.

Selon l’Agence européenne de l’Environnement, la pollution de l’air cause chaque année 9.000 décès prématurés en Belgique, dont environ 1.000 en région bruxelloise. Elle provoque notamment des maladies respiratoires et cardio-vasculaires, et est responsable de coûts économiques importants pour la société (médicaments, hospitalisations, absentéisme au travail), rappelle Bruxelles Environnement.