«Arrête tes cou...»: vous souvenez-vous du dernier match animé entre le Standard et Mouscron en Coupe de Belgique? (vidéo)

La dernière fois que Mouscron accueille le Standard en Coupe de Belgique, nous sommes le 25 septembre 2012. Lors de ce 16e de finale, les Hurlus tiennent tête aux Rouches et mènent même au score jusqu’à la fin du temps réglementaire de la rencontre avant de se faire crucifier dans le temps additionnel, puis aux prolongations (2-3).

Le faible niveau de la rencontre est compensé par un suspense haletant : Mouscron ouvre la marque via le Français Jérôme Mezine, aujourd’hui à Mandel United en D1 amateur. Le match est d’autant plus compliqué pour le Standard que Michy Batshuayi se fait exclure avant la demi-heure de jeu. Au bord de l’élimination, les principautaires arrachent pourtant les prolongations sur le fil grâce à un pénalty provoqué par Marvin Ogunjimi et converti par « mini-Zlatan », Ajdarevic. Le Suédois de 31 ans dont on prédisait le meilleur est aujourd’hui actif en... deuxième division suédoise.