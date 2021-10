Le supporter belge de Manchester City agressé après le match à Bruges est sorti du coma

Le supporter belge de Manchester City agressé sur une aire d’autoroute mardi dernier après la rencontre de Ligue des Champions entre le FC Bruges et Manchester City est sorti du coma. La nouvelle a été confirmée par son fils, Jurgen De Pauw.

Guido De Pauw, le supporter belge de 63 ans passé à tabac sur une aire d’autoroute à hauteur de Tronchiennes (Gand) n’est plus dans le coma. Son fils, Jurgen De Pauw a confirmé l’information à nos confrères de HLN. Si le sexagénaire est sorti d’affaire, Jurgen affirme que son père ne se souvient de rien. « Quand je lui ai raconté l’histoire, des larmes coulaient sur ses joues », a ainsi déclaré celui qui copréside Blue Moon, le seul club de supporters de Manchester City en Belgique. On ignore, à ce stade, la nature et l’ampleur des séquelles subséquentes au trauma subi par Guido. « Sûrement des lésions cérébrales », rapporte son fils toujours à HLN.

L’homme s’est fait agresser par un supporter brugeois sur une aire d’autoroute de l’E40 mardi dernier après la victoire de son équipe de coeur sur le terrain du FC Bruges (1-5). Il se serait d’abord fait arracher son écharpe de Manchester City avant de subir un coup à l’arrière de la tête après avoir tenté de récupérer ladite écharpe. Deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt jeudi dernier et trois autres ont été libérés sous conditions strictes, notamment celle de ne plus assister à des match de football.