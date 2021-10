Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse, AB InBev et Galapagos en tête

Galapagos (46,08) se distinguait en rebondissant de 4,6%, AB InBev (49,38) suivant avec un gain de 1,7%. Ageas (42,59) gagnait également 0,8% alors que KBC (80,40) concédait 0,2%. Solvay (106,35) et UCB (101,45) progressaient de 0,8 et 0,1%, arGEN-X (250,30) de 0,3%. Cofinimmo (140,70) et WDP (39,44) valaient 0,9% de plus que la veille, Sofina (381,80) et Elia (100,50) s'appréciant de 0,8 et 0,6%. Proximus (17,23) était négative de 0,4% et Telenet (33,68) positive de 0,8% tandis que Orange Belgium (19,68) et Bpost (7,82) gagnaient par ailleurs 1,4 et 1,6%. GBL (99,76) et Melexis (97,00) gagnaient quelque 0,5%, Colruyt (43,18) remontant de 0,3%, ce que perdait Ahold Delhaize (28,26).

Hors indice, Econocom (3,40) se distinguait par un bond de 4,9%, les annonces de Xior (51,10) étant accueillies par une avance de 2,2%. D'Ieteren (150,50) et Bekaert (38,16) valaient 1,7 et 1,3% de plus que lundi, Kinepolis (54,80) et Barco (19,19) gagnant 1,5 et 1,3%. Deceuninck (3,79) était positive de 2,4% alors que Recticel (16,12) reperdait 1,5% supplémentaire. Bone Therapeutics (1,37) et Celyad (4,09) chutaient enfin de 3,2 et 2,5%, Hyloris (14,95) cédant 2% alors que MDxHealth (1,16) récupérait 1,3%.