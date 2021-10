La direction d'ArcelorMittal à Gand met des mesures sur la table pour éviter la grève

Une négociation urgente entre la direction et les syndicats a mené lundi à cette ultime proposition, qui comprend notamment une prime de 1.000 euros en "compensation des efforts exceptionnels consentis pour revenir à la pleine production après les mesures de crise pendant la pandémie". Une intervention exceptionnelle pour contrer le mécontentement qui gronde chez les métallurgistes.

ArcelorMittal est l'un des employeurs industriels le plus important de Belgique. Mais le groupe a vu son chiffre d'affaires chuter pendant la crise sanitaire. Les métallurgistes ont néanmoins poursuivi leur travail et paient désormais les conséquences d'un gel des recrutements. La paix sociale se trouve sous pression dans l'usine gantoise depuis un certain temps déjà.