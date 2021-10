Le tournoi de tennis de Kooyong préparatoire à l’Open d’Australie annulé

Le tournoi exhibition de Kooyong, étape traditionnelle de préparation à l’Open d’Australie de tennis, a été annulé mardi à cause des incertitudes entourant la situation sanitaire à Melbourne.

«Avec la grande part d’incertitude ces derniers mois autour des mesures qui seront en place en janvier, il n’a pas été possible de faire en sorte de proposer le meilleur tournoi possible en toute sécurité», a déclaré le directeur du tournoi, Adam Cossar, dans un communiqué.

Le Kooyong Classic n’avait pas pu se tenir non plus en 2021, à cause de la pandémie.