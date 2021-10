Entre les discours de la COP26 et la réalité, l’envers du décor de la finance verte

La conférence de l’ONU sur le climat (COP26), qui se déroule du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, ne sera pas le seul grand moment du cocorico britannique. En effet, en dépit du Brexit, Londres vient de reprendre à Amsterdam la première place du podium des places boursières les plus importantes dans la finance verte. D’après le dernier classement des centres boursiers écolo, publié le 20 octobre par le think thank Z/Yen, la City a rétabli sa prééminence face à sa rivale néerlandaise, rétrogradée en deuxième position devant San Francisco, Zurich, Luxembourg et Stockholm.