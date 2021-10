Attribuer automatiquement le nom du père devant celui de la mère à un enfant est discriminatoire

Si cette règle n’est pas en contradiction avec les droits de l’homme, elle devient discriminatoire lorsqu’elle est appliquée automatiquement et sans dérogation, selon la justice européenne.

Du cas par cas

Les juges de la CEDH ont estimé que la règle d’attribution à l’enfant du nom du père, suivi de celui de la mère, en cas de désaccord des parents, «peut se révéler nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction» avec la Convention européenne des droits de l’homme.

Néanmoins, ils ont jugé que «l’impossibilité d’y déroger est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes», et que la «différence de traitement» subie par la plaignante n’était pas justifiée et constituait donc une violation de la Convention.

Les magistrats européens ont justifié leur décision par les circonstances particulières de la situation: l’enfant de la plaignante n’avait pas été reconnu immédiatement par son père et avait donc porté uniquement le nom de famille de sa mère «pendant plus d’un an», jusqu’à la reconnaissance de paternité. L’Espagne a été condamnée à verser 10.000 euros à la plaignante pour «dommage moral».