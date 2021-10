En 2019, les Belges gagnaient en moyenne 19.105 euros

Ainsi en Flandre, le revenu net moyen par habitant atteignait 20.501 euros en 2019, ce qui dépasse de 7,3% la moyenne nationale, détaille Statbel. Les revenus des Wallons et Bruxellois étaient moindres, avec une moyenne wallonne de 17.949 euros (6,1% de moins que la moyenne belge) et bruxelloise de 14.973 euros seulement (21,6% de moins que la moyenne nationale).

Au niveau provincial, ce sont les deux Brabant qui occupent la tête du classement des revenus les plus élevés. Dans le Brabant flamand, le revenu moyen annuel par habitant s'élevait à 22.245 euros net et dans son voisin wallon, à 21.845 euros. Toutes les provinces flamandes se situent dans le haut du classement et il faut attendre la septième place pour retrouver une province wallonne, en l'occurrence celle de Luxembourg (18.662 euros). La province wallonne avec le revenu net moyen par habitant le plus bas est celle du Hainaut, avec 16.586 euros. Elle se situe néanmoins au-dessus de la Région de Bruxelles-Capitale.