Un bien exceptionnel dans le Hainaut mis en vente à près d’1,6 million d’euro (photos)

Située dans la campagne de Braine-le-Comte, cette ancienne ferme du XVIIIe siècle regorge de caractère et de potentiel ! Elle se compose actuellement de trois bâtiments principaux dont un hangar partiellement aménagé, un espace wellness et une habitation de 5 chambres. A cela s’ajoutent un terrain d’environ 1,5 hectare, des annexes et boxes pour chevaux. Grâce à des rénovations assez récentes, l’ensemble est directement opérationnel, mais l’on peut aussi prévoir de le transformer pour de nombreuses autres affectations comme de l’horeca, de l’habitat groupé, un centre thérapeutique ou de séminaire, etc.

1

Situation

Cette ancienne ferme est située à Steenkerque, une division de Braine-le-Comte. Son environnement est composé de quelques habitations éloignées et d’un terrain de 1,5 hectare entouré de prés, de champs et de petits cours d’eau. Le cœur du village se trouve à 1,5 kilomètre et compte quelques petits commerces ainsi que des arrêts de bus. Le centre de Braine-le-Comte et toutes ses facilités sont accessibles en dix minutes de voiture. Il faut compter dix minutes également pour rejoindre l’autoroute E429 et vingt minutes pour la E42. La propriété dispose d’un grand parking à l’intérieur de son enceinte sécurisée.

2

Etat général

Les origines de cette ferme remontent à la fin du XVIIIe siècle. Elle a été rénovée de manière globale en 2011 pour y installer une habitation et un centre wellness. Une attention particulière a été portée à l’aspect énergétique, avec des panneaux photovoltaïques, une chaudière à pellets, etc. Les châssis sont en double vitrage, l’électricité est conforme et les toitures ont été refaites. L’habitation et l’espace wellness sont occupables, alors que le hangar est partiellement aménagé. Il est isolé et équipé de tous les raccordements, mais il reste des finitions à prévoir pour environ la moitié de la surface. L’étendue de la propriété permet d’envisager de nombreux projets comme un habitat groupé, un gîte, un centre thérapeutique ou de séminaires… Il est aussi possible de rénover une ancienne piste pour compléter les boxes et prés pour chevaux déjà présents.

3

Disposition

La propriété compte trois bâtiments principaux : le corps de logis, l’espace wellness et le hangar. Ce dernier comporte un espace à aménager et une grande salle polyvalente avec de larges vues sur l’extérieur. L’espace wellness est quant à lui réparti sur deux niveaux, avec un espace d’accueil, une piscine, 3 chambres, des salles de soin et des équipements divers : jacuzzi, hammam, sauna infrarouge… Le corps de logis s’étend sur 435 m2, dont un rez avec cuisine, bureau, buanderie et grands espaces de réception avec feu. A l’étage, on retrouve quatre chambres, une salle d’eau complète et une suite complète. Les espaces de la ferme se distinguent par leurs volumes, leur luminosité et la présence d’éléments anciens : charpentes, voussettes, pierres d’origine…

4

Prix

Les acheteurs intéressés par la propriété peuvent formuler une offre à partir de 1.595.000 euros. L’ensemble est équipé pour accueillir immédiatement un centre wellness et/ou des hébergements de vacances, mais de nombreux autres projets sont envisageables.

Adresse : Braine-le-Comte (Steenkerque)

Surface habitable : 948 m2

Chambres : 8

Salles d’eau : 4

WC : 7

Cave : oui

Jardin : oui (1,56 ha)

Etat : habitable

Garage : non, mais parking

PEB : B