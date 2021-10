Vincent Kerkstoel, un fervent défenseur du béton préfabriqué

Pouvez-vous nous parler de vos études et de votre parcours professionnel ?

J’ai étudié le droit aux universités d’Anvers et de Bruxelles. Il s’agit d’une formation large qui s’avère utile, bien que je travaille dans un environnement très technique. Après mes études, j’ai immédiatement commencé à travailler dans l’entreprise familiale, car la situation l’exigeait à l’époque. C’était il y a presque vint ans. La société ayant connu une période de croissance, des administrateurs familiaux m’avaient demandé de les rejoindre. La famille elle-même est active dans le secteur de la construction depuis plus de cent ans. Les choses se passent bien en ce moment. Nous avons récemment emménagé dans un nouveau hall de production et comptons désormais 160 employés.